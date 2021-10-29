Сегодня молодые люди умеют гармонично сочетать карьеру, спорт, увлечения, путешествия и общение с друзьями. Поэтому важно, чтобы пространство квартиры соответствовало активному стилю жизни.

Студии — отличный вариант для начала самостоятельной жизни. Функциональная кухня-гостиная позволяет организовать пространство так, чтобы было комфортно отдыхать, принимать гостей и учиться. А на лоджии с панорамным остеклением, можно сделать творческий уголок, место для отдыха или для учёбы.

Такие квартиры есть, к примеру, в новом доме который строится в 30 микрорайоне Сургута — «Severin» .

В чем ещё преимущество студии, как квартиры для начала самостоятельной жизни?

-Небольшие коммунальные платежи

-Не нужно много мебели, чтобы обустроить квартиру

-Удобно поддерживать порядок. Генеральная уборка займет не более 1,5 часов

В квартирах два источника света, что позволяет в перспективе разделить комнаты и организовать отдельную спальню.

Сам дом «Severin» строится всего в 15 минутах езды от СурГУ, что очень удобно, ведь это позволит быстро добираться студентам до учебного заведения. Также недалеко от дома расположен парк, кафе, тренажёрные залы и многое другое. То, что нужно молодым людям.

Записывайтесь на консультацию: менеджер покажет, как будет выглядеть дом, какие интересные решения в нём будут реализованы и ответит на ваши вопросы.

Телефон для записи: +7 (3462) 77-95-50