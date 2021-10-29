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​«Россети Тюмень» проведут более тысячи уроков по электробезопасности в школах Тюменского макрорегиона

Профилактические мероприятия для школьников ведут специалисты «Россети Тюмень»

​«Россети Тюмень» проведут более тысячи уроков по электробезопасности в школах Тюменского макрорегиона
Фото: Россети Тюмень

Электробезопасность — для школьников: профилактические мероприятия возобновили сотрудники «Россети Тюмень» — они проводят занятия в дистанционном формате: на этот учебный год запланировано более тысячи уроков для юных жителей ЯНАО, ХМАО-Югры и Тюменской области.

Работа по предупреждению детского электротравматизма – одна из приоритетных задач «Россети Тюмень». Цель энергетиков – научить детей правилам обращения с электричеством, сохранить жизнь и здоровье подрастающего поколения. В ходе занятий работники компании рассказывают ребятам об угрозах, которые таит в себе электрический ток, и о том, как эти опасности избежать. Для лучшего восприятия материала сотрудники компании демонстрируют детям интересные видеофильмы и презентации, а также предупреждающие знаки.

«В силу своей активности и любознательности дети и подростки, не осознавая последствий, могут приблизиться на недопустимое расстояние до токоведущих частей электроустановки на улице и стать жертвой электрического тока. Такую же опасность несет неправильное использование бытовой техники дома. Поэтому мы проводим лекции и беседы в образовательных учреждениях, на которых доносим до ребят все правила обращения с электричеством», отметила заместитель главного инженера – начальник управления производственной безопасности и производственного контроля«Россети Тюмень» Оксана Ишмухаметова.

Профилактические мероприятия по электробезопасности проводятся круглый год. Обычно энергетики посещают школы, детские сады и оздоровительные лагеря очно. Но с приходом пандемии специалисты компании продолжают вести разъяснительную работу в дистанционном формате. Только за время летних каникул 2021 года о том, как нужно правильно обращаться с электричеством узнали 2500 ребят, посетившие пришкольные лагеря Тюменского макрорегиона.

Напомним, что подать заявку на урок по электробезопасности можно на официальном сайте «Россети Тюмень» www.te.ru или в официальных группах компании в социальных сетях. Уроки проводятся бесплатно.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал «Нижневартовские электрические сети» – крупнейшее сетевое предприятие в структуре АО «Россети Тюмень». Образовано в 1979 году. Нижневартовские электрические сети эксплуатируют 100 подстанций напряжением 35 - 220 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет более 3000 км по цепям и 1700 км по трассе, радиус обслуживания - до 300 км. В состав предприятия входят Мегионский, Самотлорский, Вахский и Варьёганский районы электрических сетей.

Нижневартовские электрические сети снабжают электроэнергией крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия, расположенные на территории Нижневартовского района, а также три газоперерабатывающих завода. В зоне ответственности филиала потребители городов Радужный, Мегион, Нижневартовск, поселка Излучинск и другие населенные пункты Нижневартовского района.

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Сегодня в 14:57, просмотров: 166, комментариев: 0
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