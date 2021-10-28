Во время нерабочей недели будет обеспечено бесперебойное энергоснабжение

«Россети Тюмень» готовы обеспечить надежное электроснабжение потребителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО в предстоящие нерабочие дни. Если станут необходимы аварийно-восстановительные работы, к ним приступят 189 бригад, 863 человека и 434 единицы автомобильной и спецтехники, а также 74 резервных источников питания (РИСЭ) общей мощностью 11 МВт.

На дежурстве в целом в группе компаний «Россети» будет находиться персонал, непосредственно задействованный в решении производственных задач. На случай возможных аварийно-восстановительных работ готовы 9 832 бригады, 47 536 человек и 24 041 ед. спецтехники, а также 6 328 резервных источников питания (РИСЭ) общей мощностью 501,1 МВт.

На особом контроле – электроснабжение медицинских учреждений. В настоящее время компании Группы обеспечивают электроэнергией свыше 450 больниц, принимающих пациентов с COVID-19. Для бесперебойного питания госпиталей установлено более 250 РИСЭ суммарной мощностью около 38 МВт.

«Россети» реализуют на постоянной основе комплекс мер для защиты здоровья персонала: термометрия перед доступом на рабочие места, тестирование на COVID-19, дезинфекция помещений и т.д. Все сотрудники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты (маски, антисептики). Проводятся информационные кампании о мерах профилактики, организована вакцинация от COVID-19 и гриппа.

В период действия ограничительных мер усилена работа по дистанционному обслуживанию потребителей. Для оперативной обратной связи с клиентами открыта круглосуточная «горячая линия» 8-800-220-0-220, где работает около 400 операторов. Действуют специализированные онлайн-сервисы (портал-тп.рф, мобильное приложение), с помощью которых можно оставить заявку на наиболее востребованные услуги, включая техприсоединение, установку или замену приборов учета.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.