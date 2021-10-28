16+
Логотип Сиапресс
USD  70,5207   EUR  81,8393  

Новости

Больше новостей
Какие маски вы носите?
Комментировать
0
Масочный режим оправдан?
Комментировать
0
Новый локдаун в Югре: за или против?
Комментировать
0
Вы посмотрели «Игру кальмара»?
Комментировать
0
Как вы оцениваете благоустройство сургутских парков?
Комментировать
0
Очередные ковикулы: вы за или против?
Комментировать
0
Чем вы займетесь в нерабочую неделю?
Комментировать
0
Больше опросов

​«Россети Тюмень» готовы обеспечить надежное электроснабжение потребителей в нерабочие дни

Во время нерабочей недели будет обеспечено бесперебойное энергоснабжение

​«Россети Тюмень» готовы обеспечить надежное электроснабжение потребителей в нерабочие дни
Фото: Россети Тюмень

«Россети Тюмень» готовы обеспечить надежное электроснабжение потребителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО в предстоящие нерабочие дни. Если станут необходимы аварийно-восстановительные работы, к ним приступят 189 бригад, 863 человека и 434 единицы автомобильной и спецтехники, а также 74 резервных источников питания (РИСЭ) общей мощностью 11 МВт.

На дежурстве в целом в группе компаний «Россети» будет находиться персонал, непосредственно задействованный в решении производственных задач. На случай возможных аварийно-восстановительных работ готовы 9 832 бригады, 47 536 человек и 24 041 ед. спецтехники, а также 6 328 резервных источников питания (РИСЭ) общей мощностью 501,1 МВт.

На особом контроле – электроснабжение медицинских учреждений. В настоящее время компании Группы обеспечивают электроэнергией свыше 450 больниц, принимающих пациентов с COVID-19. Для бесперебойного питания госпиталей установлено более 250 РИСЭ суммарной мощностью около 38 МВт.

«Россети» реализуют на постоянной основе комплекс мер для защиты здоровья персонала: термометрия перед доступом на рабочие места, тестирование на COVID-19, дезинфекция помещений и т.д. Все сотрудники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты (маски, антисептики). Проводятся информационные кампании о мерах профилактики, организована вакцинация от COVID-19 и гриппа.

В период действия ограничительных мер усилена работа по дистанционному обслуживанию потребителей. Для оперативной обратной связи с клиентами открыта круглосуточная «горячая линия» 8-800-220-0-220, где работает около 400 операторов. Действуют специализированные онлайн-сервисы (портал-тп.рф, мобильное приложение), с помощью которых можно оставить заявку на наиболее востребованные услуги, включая техприсоединение, установку или замену приборов учета.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.

Много информации и новостей на нашем сайте www.te.ru и в социальных сетях https://www.facebook.com/rossetitumen, https://vk.com/rosseti_tumen и @roseti_tumen


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:50, просмотров: 65, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте таксист зарезал своего пьяного пассажира 2132
  2. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 1127
  3. Бардовский фестиваль в Высоком Мысу отменен 968
  4. ​Как использовать материнский семейный капитал при покупке загородной недвижимости и зарегистрировать собственность, чтобы не иметь проблем в будущем? 792
  5. ​Каждый десятый житель Тюменской области принял участие в переписи населения 764
  6. ​В «тюменской матрешке» выявлены 192 фальшивые купюры 746
  7. Пропуск по QR-коду придет в Сургут раньше 577
  8. ​Техническая и юридическая поддержка автомобилистов на дорогах 24/7 445
  9. 14 югорчан скончались от коронавируса за сутки 381
  10. К бою готовы: убирать Сургут от снега будут 250 единиц техники 350
  1. ​Покуда жив-здоров... 6307
  2. В детской больнице Нижневартовска ребенок получил огнестрельное ранение. Депздрав начал проверку 4458
  3. ​Где привиться от ковида в Нижневартовске // АДРЕСА 4280
  4. В Нижневартовске повысились цены на колбасу и сосиски 3976
  5. Повышение ставки ЦБ: как это отразится на нас 3880
  6. Пьяный вартовчанин просто так избил полицейских 3764
  7. ​Легковушка влетала под фуру, погибли три человека 3191
  8. Наталья Комарова ввела новые ковид-ограничения. Главное 3151
  9. ​Общественник сообщил о смерти сургутского ветерана 2987
  10. ​СК: 10-летний пациент детской больницы в Нижневартовске ранил себя из оружия деда 2826
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13227
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 10195
  3. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 6602
  4. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6457
  5. ​Покуда жив-здоров... 6307
  6. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6210
  7. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6019
  8. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 5790
  9. ​В Нижневартовске бродячие собаки оказались участниками судебного дела 5712
  10. ​«Аэрофлот» отказался от одного из рейсов по маршруту «Москва – Нижневартовск» 5681

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика