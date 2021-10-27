Впереди зима, позаботьтесь о себе уже сейчас! Доверьте обслуживание своего автомобиля в сложных ситуациях профессионалам!
Европейская Юридическая Служба совместно с партнерами предлагает широкий спектр услуг поддержки автомобилистов на дороге, требующих надежную и оперативную систему помощи 24 часа в сутки.
Сургутнефтегазбанк предлагает своим Клиентам приобрести пакет услуг комплексного абонентского обслуживания «Помощь на дороге» в любом Дополнительном офисе-операционном отделении Банка.
Услуги, предоставляемые ЕЮС и ее партнерами:
- устная и письменная юридическая консультация;
- доверие переговоров юристу;
- мобильная техпомощь, которая включает в себя:
1.запуск двигателя / зарядка АКБ,
2.замена поврежденных колес,
3.доставка топлива,
4.ремонт автомобиля на месте поломки,
5.возвращение на дорожное полотно;
- эвакуация автомобиля;
- организация ремонта автомобиля;
- технические консультации по телефону;
- организация экспертизы поврежденного автомобиля;
- аварийный телекомиссар и другие услуги.
Преимущества сервиса помощи на дорогах:
§предоставление услуг 24/7/365;
§юридическая и техническая поддержка в сложных ситуациях;
§высококачественное оборудование и квалифицированные специалисты;
§оперативное прибытие на место поломки;
§соблюдение установленных стандартов качества;
§тарифные планы от 6000 рублей в год.
Подробную информацию об услугах и тарифных планах можно узнать на сайте Банка.