16+
Логотип Сиапресс
USD  69,8104   EUR  81,0289  

Новости

Больше новостей
Какие маски вы носите?
Комментировать
0
Масочный режим оправдан?
Комментировать
0
Новый локдаун в Югре: за или против?
Комментировать
0
Вы посмотрели «Игру кальмара»?
Комментировать
0
Как вы оцениваете благоустройство сургутских парков?
Комментировать
0
Очередные ковикулы: вы за или против?
Комментировать
0
Чем вы займетесь в нерабочую неделю?
Комментировать
0
Больше опросов

​СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней

В период нерабочих дней в октябре и ноябре 2021 года отделения СберБанка продолжат работать в обычном режиме

​СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней
Фото: Сбер

В период нерабочих дней в октябре и ноябре 2021 года отделения банка продолжат работать в обычном режиме. Клиенты смогут получить все необходимые услуги.

Со списком офисов и графиком их работы можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы». Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан в том числе в самом отделении СберБанка и в разделе «На карте» мобильного приложения Сбербанк Онлайн.

Банкоматы и информационно-платёжные терминалы также работают в обычном режиме.

Списания платежей по кредитам физических лиц с 30 октября по 7 ноября 2021 года будут выполняться в соответствии с подписанным клиентом кредитным договором и не будут переноситься на более поздние даты.

Платежи для корпоративных клиентов в нерабочие дни, объявленные правительством, банк будет проводить в обычном режиме — то есть по графику выходных дней (30-31 октября и 4-7 ноября) и будних дней (в остальные даты).

Пролонгация вкладов, которые заканчиваются 31 октября, будет перенесена на 1 ноября (как обычно по воскресеньям). С 1 по 3 ноября включительно пролонгация вкладов будет осуществляться в штатном режиме. Пролонгация вкладов, заканчивающихся 4-7 ноября, будет перенесена на 8 ноября.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

Зачисление заработной платы и пенсии на счета физических лиц будет осуществляться по следующей схеме:

28, 29 октября и с 1 по 3 ноября:

зачисление денежных средств по всем договорам будет осуществляться в штатном режиме.

30, 31 октября и с 4 по 7 ноября:

будет осуществляться выплата по договорам, по которым предусмотрена возможность и есть согласие юридического лица на проведение операций в выходные и праздничные дни.

В период празднования Дня народного единства:

  • 4 ноября будут работать только дежурные офисы;
  • 5 ноября – рабочий день по режиму субботы.

Для корпоративных клиентов:

  • 30–31 октября, 4–7 ноября:

Рублёвые платежи, в том числе физическим лицам, доступны в интернет-банке СберБизнес для клиентов с расширенным режимом счёта. Подключить расширенный режимможно бесплатно в личном кабинете интернет-банка.

Подробная информация по платежам для корпоративных клиентов доступна по ссылке.

Обслуживание корпоративных клиентов 30 и 31 октября, а также с 4 ноября по 7 ноября в отделениях банка будет приостановлено.

График работы офисов банка можно также уточнить в СберБанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

Для розничных клиентов:

  • 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
  • 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);
  • 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

Для корпоративных клиентов:

  • 0321 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
  • 8 (800) 5555-777 (для звонков из городов РФ).

Также можно получить консультацию онлайн в клиентском чате.

Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчёты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:03, просмотров: 113, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Директор департамента образования Нижневартовска уходит в правительство округа 2008
  2. В Когалыме женщина выпала из окна и разбилась // ФОТО 18+ 1821
  3. ​Андрей Филатов назначил главного дорожника Сургута 1756
  4. ​Задержан заказчик убийства прокурора Югры. Он скрывался в Ханты-Мансийске 1459
  5. ​Гололед и сильный ветер: погода в Югре останется плохой 1309
  6. ​Toyota вылетела в кювет: в аварии под Когалымом погиб человек 1140
  7. ​В Сургуте открывают дополнительные пункты вакцинации в ТЦ 973
  8. ​Непогода внесла коррективы в работу аэропорта Нижневартовска 909
  9. Югра оказалась в числе регионов с самым высоким темпом вакцинации от COVID-19 882
  10. ​Сургут от снега убирали 59 спецмашин 494
  1. ​Покуда жив-здоров... 5960
  2. В детской больнице Нижневартовска ребенок получил огнестрельное ранение. Депздрав начал проверку 4096
  3. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 3933
  4. Повышение ставки ЦБ: как это отразится на нас 3796
  5. ​Где привиться от ковида в Нижневартовске // АДРЕСА 3653
  6. В Нижневартовске повысились цены на колбасу и сосиски 3477
  7. Пьяный вартовчанин просто так избил полицейских 3234
  8. ​Легковушка влетала под фуру, погибли три человека 3037
  9. ​Общественник сообщил о смерти сургутского ветерана 2857
  10. ​СК: 10-летний пациент детской больницы в Нижневартовске ранил себя из оружия деда 2778
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13177
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 10100
  3. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6403
  4. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 6244
  5. ​Как я первый раз подписал петицию, или Неожиданная застройка поймы Оби 6188
  6. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6170
  7. В Нефтеюганске две девушки увязли на берегу реки 6020
  8. ​Покуда жив-здоров... 5960
  9. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 5959
  10. ​В Нижневартовске бродячие собаки оказались участниками судебного дела 5673

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика