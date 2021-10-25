16+
Логотип Сиапресс
USD  70,1345   EUR  81,7418  

Новости

Больше новостей
Какие маски вы носите?
Комментировать
0
Масочный режим оправдан?
Комментировать
0
Новый локдаун в Югре: за или против?
Комментировать
0
Вы посмотрели «Игру кальмара»?
Комментировать
0
Как вы оцениваете благоустройство сургутских парков?
Комментировать
0
Очередные ковикулы: вы за или против?
Комментировать
0
Чем вы займетесь в нерабочую неделю?
Комментировать
0
Больше опросов

​«Россети Тюмень» провели для югорских студентов «погружение в профессию»

«Россети Тюмень» организовали курсы для магистрантов Нижневартовского государственного университета

​«Россети Тюмень» провели для югорских студентов «погружение в профессию»
Фото: Россети Тюмень

Курсы, организованные «Россети Тюмень», прошли магистранты Нижневартовского государственного университета — занятия прошли в рамках сотрудничества между компанией и вузом. 17 студентов направления «Электроэнергетика и электротехника» во время интенсива познакомились с применяемым в электросетевом комплексе региона цифровым оборудованием и научились проверять его работоспособность.

Энергетики рассказали будущим коллегам об основных характеристиках классического электромеханического оборудования, а также о преимуществах самых современных устройствах релейной защиты и автоматики. Во время практической части занятий сотрудники компании научили студентов проверять исправность трансформаторов тока и микропроцессорных терминалов с помощью высокотехнологичных приборов. Кроме того, ребятам объяснили правила заполнения нормативной документации.

По словам одного из участников мероприятия, Артема Демидова, обучение было очень насыщенным и полезным. «Сейчас я пишу магистерскую диссертацию по релейной защите. Поэтому мне было интересно побывать на предприятии, узнать специфику работы оборудования и пообщаться со знатоками своего дела. Я в очередной раз убедился в том, что выбрал будущую профессию правильно», – добавил он.

Отметим, что «Россети Тюмень» реализуют в Уральском федеральном округе концепцию системы непрерывного образования «школа – колледж/вуз – предприятие» и активно сотрудничают с учебными заведениями. На базах школ, ведущих учреждений среднего профессионального и высшего образования ЯНАО, ХМАО-Югры и Тюменской области функционируют энергоклассы, профильные группы и студенческие отряды. Компания предоставляет будущим энергетикам места для прохождения практики, а также регулярно проводит экскурсии и профориентационные встречи для подрастающего поколения. В этом году «Россети Тюмень» запустили программу стипендиальной поддержки студентов профильных направлений подготовки.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал «Нижневартовские электрические сети» – крупнейшее сетевое предприятие в структуре АО «Россети Тюмень». Образовано в 1979 году. Нижневартовские электрические сети эксплуатируют 100 подстанций напряжением 35 - 220 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет более 3000 км по цепям и 1700 км по трассе, радиус обслуживания - до 300 км. В состав предприятия входят Мегионский, Самотлорский, Вахский и Варьёганский районы электрических сетей.

Нижневартовские электрические сети снабжают электроэнергией крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия, расположенные на территории Нижневартовского района, а также три газоперерабатывающих завода. В зоне ответственности филиала потребители городов Радужный, Мегион, Нижневартовск, поселка Излучинск и другие населенные пункты Нижневартовского района.

Много информации и новостей на нашем сайте www.te.ru и в социальных сетях https://www.facebook.com/rossetitumen, https://vk.com/rosseti_tumen и @roseti_tumen


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:29, просмотров: 193, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Покуда жив-здоров... 5108
  2. В Югре анонсировали введение новых антиковидных мер 1012
  3. ​Умер Гантер из «Друзей» 894
  4. ​В Югре начинают действовать QR-коды 879
  5. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 851
  6. ​Трасса «Нижневартовск – Излучинск» закрыта из-за плохой погоды 794
  7. ​В Сургуте начинается суд над организаторами террористического сообщества в колонии 711
  8. ​«Второй локдаун мы не переживем» 666
  9. ​Состояние 10-летнего пациента, ранившего себя из пистолета в детской больнице, стабилизировано 640
  10. Горничная полгода крала у жительницы Ханты-Мансийска ювелирные украшения 622
  1. ​Покуда жив-здоров... 5108
  2. ​Посмотри, какая красота: в Нижневартовске обновили набережную 4114
  3. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 4030
  4. Повышение ставки ЦБ: как это отразится на нас 3682
  5. ​Ханты-Мансийск и Нижневартовск обновляют парк общественного транспорта 3635
  6. В детской больнице Нижневартовска ребенок получил огнестрельное ранение. Депздрав начал проверку 3347
  7. Навели «Мосты»: в столице Самотлора финишировал арт-фестиваль 3320
  8. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 3184
  9. Сургутский автосалон проверили на соблюдение антиковидных мер из-за жалоб горожан 2912
  10. ​Легковушка влетала под фуру, погибли три человека 2829
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13107
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 9948
  3. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 8926
  4. ​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti 7903
  5. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6339
  6. ​Как я первый раз подписал петицию, или Неожиданная застройка поймы Оби 6003
  7. ​Жителю Нижневартовска, напавшему на доктора, запретили покидать место жительства и пользоваться интернетом 5986
  8. В Нефтеюганске две девушки увязли на берегу реки 5951
  9. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 5923
  10. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 5867

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика