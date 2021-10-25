«Россети Тюмень» организовали курсы для магистрантов Нижневартовского государственного университета

Курсы, организованные «Россети Тюмень», прошли магистранты Нижневартовского государственного университета — занятия прошли в рамках сотрудничества между компанией и вузом. 17 студентов направления «Электроэнергетика и электротехника» во время интенсива познакомились с применяемым в электросетевом комплексе региона цифровым оборудованием и научились проверять его работоспособность.

Энергетики рассказали будущим коллегам об основных характеристиках классического электромеханического оборудования, а также о преимуществах самых современных устройствах релейной защиты и автоматики. Во время практической части занятий сотрудники компании научили студентов проверять исправность трансформаторов тока и микропроцессорных терминалов с помощью высокотехнологичных приборов. Кроме того, ребятам объяснили правила заполнения нормативной документации.

По словам одного из участников мероприятия, Артема Демидова, обучение было очень насыщенным и полезным. «Сейчас я пишу магистерскую диссертацию по релейной защите. Поэтому мне было интересно побывать на предприятии, узнать специфику работы оборудования и пообщаться со знатоками своего дела. Я в очередной раз убедился в том, что выбрал будущую профессию правильно», – добавил он.

Отметим, что «Россети Тюмень» реализуют в Уральском федеральном округе концепцию системы непрерывного образования «школа – колледж/вуз – предприятие» и активно сотрудничают с учебными заведениями. На базах школ, ведущих учреждений среднего профессионального и высшего образования ЯНАО, ХМАО-Югры и Тюменской области функционируют энергоклассы, профильные группы и студенческие отряды. Компания предоставляет будущим энергетикам места для прохождения практики, а также регулярно проводит экскурсии и профориентационные встречи для подрастающего поколения. В этом году «Россети Тюмень» запустили программу стипендиальной поддержки студентов профильных направлений подготовки.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал «Нижневартовские электрические сети» – крупнейшее сетевое предприятие в структуре АО «Россети Тюмень». Образовано в 1979 году. Нижневартовские электрические сети эксплуатируют 100 подстанций напряжением 35 - 220 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет более 3000 км по цепям и 1700 км по трассе, радиус обслуживания - до 300 км. В состав предприятия входят Мегионский, Самотлорский, Вахский и Варьёганский районы электрических сетей.

Нижневартовские электрические сети снабжают электроэнергией крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия, расположенные на территории Нижневартовского района, а также три газоперерабатывающих завода. В зоне ответственности филиала потребители городов Радужный, Мегион, Нижневартовск, поселка Излучинск и другие населенные пункты Нижневартовского района.