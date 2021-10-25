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​Сбер возглавил ESG-ренкинг финсектора страны

Сбер стал лидером ESG-ренкинга публичных компаний финансового сектора России

​Сбер возглавил ESG-ренкинг финсектора страны
Фото: Сбер

Сбер стал лидером ESG-ренкинга публичных компаний финансового сектора России. В состав ренкинга, подготовленного Национальным рейтинговым агентством, вошло 30 организаций: банки, финансовые и инфраструктурные институты и страховые компании. Все участники ренкинга были разделены на пять групп: продвинутый, развитый, достаточный, развивающийся и начальный уровни внедрения принципов устойчивого развития. Сбер занял лидирующую позицию в первой — продвинутой — группе ренкинга с показателем 31,08 балла.

Ренкинг представляет собой оценку ESG-профиля компаний — уровня интеграции в их деятельность ESG-факторов с учётом применения лучших практик и их соответствия международным и российским подходам и стандартам в области устойчивого развития. Для расчёта ренкинга использовался набор из 68 показателей на основе информации из открытых источников, а в процессе распределения компаний по группам ренкинга использовался кластерный анализ.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка: «Результаты Сбера объективно отражают большую работу, которую мы провели за последний год. Мы поставили перед собой задачу не просто достичь собственной углеродной нейтральности к 2030 году, соответствуя лучшим мировым ESG-практикам, но и стать драйвером ESG-трансформации страны, быть центром экспертизы и проводником изменений, помогать нашим клиентам, партнёрам и государству. Данный ренкинг показывает, что ESG-повестка постепенно укрепляет свои позиции среди приоритетов бизнеса, государства и общества. Это позитивный тренд, усилению которого мы будем всячески способствовать».

Как отметили в НРА, результаты анализа раскрываемых ESG-практик говорят о том, что вовлечённость российских банков и финансовых институтов в ESG-повестку усиливается. Так, в 2021 году количество компаний, принявших «Принципы ответственного банкинга», увеличилось с трёх до шести. К этому мотивирует использование кредитных линий от иностранных инвесторов, соответствие ожиданиям стейкхолдеров и ожиданиям в части будущего изменения оценки рисков в деятельности крупных клиентов с высоким углеродным следом.

В соответствии с лучшими международными практиками для формирования ESG-ренкинга используется исключительно информация, размещаемая участниками ренкинга в открытом доступе для неограниченного круга лиц. Оценка показателей дочерних структур международных компаний с высоким уровнем интеграции ESG-повестки в случае ограниченного раскрытия информации самой дочерней компанией затруднена, что оказывает негативное влияние на позицию в ренкинге.


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Сегодня в 12:41, просмотров: 183, комментариев: 0
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