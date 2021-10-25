Клиентам, которые ранее не получали пенсию в ВТБ, банк начисляет по 2 тыс. рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе этим предложением уже воспользовались более 700 клиентов.

Для получения дополнительной поддержки необходимо с 1 сентября по 31 октября включительно оформить заявление на зачисление пенсионных выплат на карту «Мир» банка ВТБ. Бонусные средства будут зачислены на счета этих клиентов не позднее следующего календарного месяца после первой пенсии, полученной в ВТБ.

С сентября всем, кто получает пенсию на карту ВТБ, также автоматически подключается бесплатная страховка карт и счетов от мошеннических списаний. Если преступникам удастся обмануть клиента и завладеть средствами со счета, банк вернет до 100 тысяч рублей. Это же касается и других видов кражи средств с карты.

Для получения пенсионной карты «Мир» от ВТБ нужно обратиться в любой ближайший офис банка с паспортом и СНИЛС или заказать карту на сайте. Оформить зачисление пенсии на эту карту тоже можно прямо в подразделении ВТБ или в мобильном приложении ВТБ Онлайн, без посещения Пенсионного фонда.

«ВТБ нацелен на адресную помощь незащищенным категориям населения и уделяет особое внимание старшему поколению. Мы видим, что наша инициатива по дополнительным выплатам нашла отклик. За сентябрь спрос на пенсионные карты вырос примерно на 20% в сравнении со среднемесячными показателями, по итогам октября мы ожидаем еще большей активности, ведь к середине месяца уже свыше 250 клиентов оформили зачисление пенсионных средств через ВТБ. Напомню, что для получения бонусных выплат необходимо подать заявление до 31 октября», — сказал управляющий ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе Владимир Шевелев.

На текущий остаток по счету пенсионерам банк ежемесячно начисляет до 7,5 % годовых, а при оплате картой покупок в аптеках или счетов ЖКХ — кэшбэк до 10%.