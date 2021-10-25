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​Банк Уралсиб снизил минимальную ставку по семейной ипотеке до 4,89%

Минимальная ставка в Банке Уралсиб при кредите от 3 млн рублей включительно – 4,89%

​Банк Уралсиб снизил минимальную ставку по семейной ипотеке до 4,89%
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб снизил ставки по программе «Ипотека для семей с детьми». Минимальная ставка при кредите от 3 млн рублей включительно – 4,89%, до 3 млн рублей – 5,99%.

Также по всем базовым программам банка (кроме кредитов по госпрограммам) снижен до 0,5 процентных пункта размер надбавки, применяемой при первоначальном взносе менее 20%.

Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты на приобретение готового и строящегося жилья, или рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Действуют программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми и «Ипотека с господдержкой». Также клиенты могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Общие условия кредитования физических лиц (граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев) - на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или таунхаусе у юридического лица или на погашение ранее представленного сторонним кредитором ипотечного кредита на указанные цели по программе «Ипотека для семей с детьми» (распространяется на граждан РФ, у которых не ранее 1 января 2018 г. и не позднее 31 декабря 2022 г. родился первый и (или) последующий ребенок, или имеющих ребенка категории «ребенок-инвалид», рожденного не позднее 31 декабря 2022 г., при условии что дети являются гражданами РФ): процентная ставка от 4,89% до 9,75% годовых. Максимальная процентная ставка, применяемая при отсутствии страхования жизни и риска потери трудоспособности, страхования приобретаемой недвижимости, определяется как действующая ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3 процентных пункта. Минимальная сумма кредита – 600 000 руб. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредита – от 3 до 30 лет (включительно). Максимальная сумма кредита до 12 000 000 руб. – г. Москва, Московская обл., г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл. и до 6 000 000 руб. – другие регионы присутствия Банка. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков, страхование и оценка объекта недвижимости (перечень рекомендованных страховых компаний размещен на сайте Банка uralsib.ru), оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Обеспечение – залог/залог прав требования приобретаемого (в случае рефинансирования – приобретенного за счет рефинансируемого кредита) объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям Банка. Досрочное погашение кредита без ограничений. Подробная информация по условиям кредитования – www.uralsib.ru или по телефону 8-800-250-57-57. Тарифы действительны на 20.10.2021г. Изменение условий кредитования производится Банком в одностороннем порядке. Не является публичной офертой. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015.


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Сегодня в 11:18, просмотров: 244, комментариев: 0
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