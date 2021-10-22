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Крупнейший застройщик ХМАО ССТ запускает новый формат поддержки клиентов после покупки квартиры

Создание проекта ССТ – это не только его строительство и ввод в эксплуатацию, но и сопутствующие сервисные услуги

Крупнейший застройщик ХМАО ССТ запускает новый формат поддержки клиентов после покупки квартиры
Фото: ССТ

Автоматизация процессов – важное направление развития компании «Северные Строительные Технологии». Создание проекта ССТ – это не только его строительство и ввод в эксплуатацию, но и сопутствующие сервисные услуги. Система обслуживания клиентов в период гарантийного срока – одна из них.

Вместе с ключами от новой квартиры собственник получает инструкцию по ее эксплуатации. Это требование федерального законодательства. Инструкция по эксплуатации – специально разработанный документ, где подробно прописано, как правильно ухаживать за квартирой. Ведь система отопления, счетчики, вентиляция, а также окна и двери требуют внимательного отношения. Дополнительно к инструкции прилагаются контакты менеджера гарантийного обслуживания компании.

В ближайшем будущем пакет документов дополнят буклетом с QR-кодами, которые ведут на страницы специально разработанного сайта. Там также будут размещены правила и рекомендации, следование которым поможет собственникам продлить срок службы инженерного и иного оборудования квартиры.

Отдельные страницы посвятят ответам на часто задаваемые вопросы жильцов. Для этого специалисты проанализировали все обращения собственников за более, чем десятилетнюю историю компании, и сформировали исчерпывающие инструкции.

С помощью сайта жильцы смогут точно определять: с каким вопросом обращаться в управляющую компанию, а с каким – к застройщику.

«На сайте отдела гарантийного обслуживания предусмотрено окно подачи обращения онлайн, что упрощает порядок взаимодействия со специалистами застройщика и собственнику нет необходимости посещать офис. Собственнику будет предложено заполнить форму. Просматривая её, специалист лучше поймет возникшую ситуацию. Обращение собственника сразу попадет к ответственному менеджеру гарантийного обслуживания, который займется его обработкой. Благодаря чему мы сможем оказать более быструю и качественную помощь собственнику», – рассказала начальник отдела гарантийного обслуживания ССТ Полина Осинец.

Помимо прочего на сайте будут размещены контакты менеджеров гарантийного обслуживания. А также актуальные номера телефонов управляющих компаний, которые закреплены за определенными домами.

Таким образом, цифровое поле ССТ постепенно расширяется и становится удобнее не только для новых клиентов, но и для уже состоявшихся собственников. Первая версия сайта будет представлена в январе 2022 года.


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Сегодня в 09:25, просмотров: 169, комментариев: 0
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