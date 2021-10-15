В Сургуте стартовали продажи первого дома high-класса с интересным названием ZIMA . Это финальный дом микрорайона «4 сезона», что строится в 39 микрорайоне города. Давайте посмотрим, чем интересен завершающий проект в этом жилом комплексе.

Высокоразвитая инфраструктура

Большой закрытый двор, дизайнерские подъезды, подземный паркинг, два детских сада и школа в шаговой доступности, торговые центры, магазины, кафе и рестораны – здесь уже все готово к действительно комфортной жизни.

Кстати, у жителей есть собственный бульвар – самая большая прогулочная зона в Сургуте, оснащенная детскими и спортивными площадками.

Высокие виды

Высота дома ZIMA – 23 этажа. Это значит, что из квартир на высоких этажах открываются шикарные виды на лес и городскую панораму.

Высокое окружение

Клубный формат жизни в доме ZIMA подразумевает, что будущие соседи – люди со схожим положением в обществе и взглядами на жизнь. Успешные, инициативные, творческие. Среди них легко найти эксперта практически в любой сфере.

Высокий уровень свежего воздуха

Дом расположен в глубине микрорайона, удалён от автомобильных дорог и окружён реликтовым лесом. Ежедневно вы будете дышать чистым воздухом и наслаждаться красотой природы.

Высокий сервис

Помимо всего перечисленного в финальном доме микрорайона обновленная линейка планировок: ещё больше выбора функциональных квартир с комнатами правильной формы для воплощения смелых дизайнерских решений.

Для тех, кто хочет чего-то более эксклюзивного – предусмотрены варианты объединения.

Кстати, дом ZIMA уже аккредитован ведущими банками, что значительно повышает скорость рассмотрения заявки.

Запланированный срок ввода дома в эксплуатацию — IV квартал 2023 года. Все подробности о доме ZIMA вы можете узнать уже сейчас. Звоните: +7 (3462) 27-08-32