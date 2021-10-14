16+
Логотип Сиапресс
USD  71,7846   EUR  83,3347  

Новости

Больше новостей
Нужно ли разрешить в России зарубежные вакцины от COVID-19?
Комментировать
0
Если введут обязательную вакцинацию в Югре, вы…
Комментировать
0
Обязательная вакцинация в Югре: вы за или против?
Комментировать
0
Вы регистрируетесь в системе «Цифровое уведомление» при посещении общественных мест?
Комментировать
0
Больше опросов

​ВТБ объявляет о создании ESG-платформы

Группа ВТБ запускает федеральную инициативу в сфере ESG в России

​ВТБ объявляет о создании ESG-платформы
Фото: ВТБ

Группа ВТБ запускает федеральную инициативу в сфере ESG в России — ESG-платформу. Это полностью открытая инфраструктура для ESG-трансформации, включающая комплекс финансовых продуктов и сервисов, отвечающих стандартам экологического, социального и корпоративного управления. ВТБ делает платформу открытой для партнёров и клиентов: от субъектов Российской Федерации до компаний и частных лиц. О создании ESG-платформы в преддверии первого Конгресса ответственного бизнеса «ESG-(P) Эволюция» объявил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«Партнерство в бизнесе – часть философии ВТБ. В сфере экологии, социального развития и корпоративного управления эффективны только коллективные усилия всех участников: общества, бизнеса и власти. ВТБ последовательно интегрирует элементы ESG в свою операционную деятельность уже несколько лет. До сих пор это была наша личная инициатива. Но сегодня соответствие требованиям ESG-повестки – необходимое условие, новый значимый фактор в регулировании рынка и инвестиционной привлекательности, влияющий на стоимость капитала. Взаимовыгодное партнерство банковской системы, компаний, регионов и граждан сделает возможным переход на работу по ESG-стандартам. Мы запускаем ESG-платформу для поддержки этого перехода», - сказал Андрей Костин.

ESG-платформа дает возможность клиентам в режиме одного окна получить доступ к федеральным и региональным мерам социальной поддержки, льготному кредитованию, а также адресным выплатам, бесплатным сервисам по страхованию и защите средств, которые ВТБ предоставляет семьям с детьми и пенсионерам. Отдельное внимание уделено продвижению финансовых решений, обеспечивающих рост благосостояния и улучшение финансового положения клиентов – оптимизация долговой нагрузки, рефинансирование, создание подушки безопасности, переход к регулярным и эффективным сбережениям и инвестициям.

Запланировано подписание соглашений и присоединение к платформе российских регионов, в рамках которых будет организована совместная проработка таких направлений, как совместное продвижение социальных программ и продуктов ВТБ, программ поддержки предпринимателей, финансирование социальной, транспортной и городской инфраструктуры, в том числе через размещение региональных ESG-облигаций, сотрудничество в сфере жилищного строительства и присоединение к универсальной программе ВТБ по льготной ипотеке, поддержка со стороны ВТБ спортивных, образовательных, медицинских и культурных проектов в рамках соответствующих благотворительных программ банка.

Для крупнейших вузов страны Платформа открывает образовательные проекты в сфере ESG при поддержке Высшей школы менеджмента СПбГУ.

В общей сложности в периметр ESG-платформы уже включено около 20 направлений деятельности группы ВТБ. Этот перечень будет расширяться.

Справка: В основе ESG-платформы – ESG-стратегия группы ВТБ, в том числе предусматривающая дальнейшие шаги по сопровождению клиентов в реализации инициатив по устойчивому развитию, созданию финансовых решений для повышения качества жизни, расширению адресных мер поддержки и вовлечению в них заинтересованных клиентов и партнеров, содействию социальному развитию регионов присутствия, развитию благоприятный рабочего климата и поддержки в реализации потенциала сотрудников, повышению экологичности собственных операций.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:08, просмотров: 243, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Кто обязан поставить прививку от коронавируса: разъяснения 1000
  2. ​Голый югорчанин устроил уличное шоу // ВИДЕО 841
  3. ​Участок, где расстреляли двух сургутских чиновников, вновь стал спорным 735
  4. ​Сургутянка убила знакомую, потому что она ее взбесила 691
  5. ​Крупнейшие аэропорты Югры закрыты из-за тумана 674
  6. ​В массовом ДТП в Нижневартовске пострадали три человека 590
  7. ​Покупка квартир для сургутян, живущих в аварийных домах, сдвинулась с мертвой точки 571
  8. Московская наркобаронша вызвала сургутских полицейских из-за семейной ссоры, но сдала саму себя 553
  9. ​Алексей Добровольский: Система здравоохранения округа работает со значительной перегрузкой 518
  10. В Сургуте продолжается заселение нового малоэтажного жилого комплекса в 36 микрорайоне 488
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 12283
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 7932
  3. 15-летний сургутянин пошел в школу и не вернулся домой // ОРИЕНТИРОВКА 4439
  4. Один из пропавших сургутских рыбаков был найден мертвым 4095
  5. Артем Кириленко: «Сейчас на строительство школ по концессиям готово выходить очень много потенциальных концессионеров» 3659
  6. Осталось только два: благоустройство сургутских дворов завершится в середине месяца 3278
  7. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 3266
  8. Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 октября? // АФИША 3223
  9. ​Ипотечные дни Брусники в Сургутнефтегазбанке! 3037
  10. ​Медики Югры рассказали, как пожилые переносят вакцинацию 2966
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 12283
  2. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 9259
  3. ​Пенсионер-нарушитель погиб под колесами УАЗа на югорской трассе 8647
  4. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 8624
  5. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 7932
  6. ​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti 7595
  7. ​Напавший на доктора не стал извиняться: «Врач сделал моей супруге комплимент!» 7027
  8. Муфтий Москвы осудил поведение мужчины, избившего врача в Нижневартовске 6812
  9. Преподаватель техникума погиб в аварии под Нижневартовском 6523
  10. Жительница Нефтеюганска едва не погибла на отдыхе: в ее палатке взорвался баллон с газом 6359

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика