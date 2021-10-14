Группа ВТБ запускает федеральную инициативу в сфере ESG в России — ESG-платформу. Это полностью открытая инфраструктура для ESG-трансформации, включающая комплекс финансовых продуктов и сервисов, отвечающих стандартам экологического, социального и корпоративного управления. ВТБ делает платформу открытой для партнёров и клиентов: от субъектов Российской Федерации до компаний и частных лиц. О создании ESG-платформы в преддверии первого Конгресса ответственного бизнеса «ESG-(P) Эволюция» объявил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«Партнерство в бизнесе – часть философии ВТБ. В сфере экологии, социального развития и корпоративного управления эффективны только коллективные усилия всех участников: общества, бизнеса и власти. ВТБ последовательно интегрирует элементы ESG в свою операционную деятельность уже несколько лет. До сих пор это была наша личная инициатива. Но сегодня соответствие требованиям ESG-повестки – необходимое условие, новый значимый фактор в регулировании рынка и инвестиционной привлекательности, влияющий на стоимость капитала. Взаимовыгодное партнерство банковской системы, компаний, регионов и граждан сделает возможным переход на работу по ESG-стандартам. Мы запускаем ESG-платформу для поддержки этого перехода», - сказал Андрей Костин.

ESG-платформа дает возможность клиентам в режиме одного окна получить доступ к федеральным и региональным мерам социальной поддержки, льготному кредитованию, а также адресным выплатам, бесплатным сервисам по страхованию и защите средств, которые ВТБ предоставляет семьям с детьми и пенсионерам. Отдельное внимание уделено продвижению финансовых решений, обеспечивающих рост благосостояния и улучшение финансового положения клиентов – оптимизация долговой нагрузки, рефинансирование, создание подушки безопасности, переход к регулярным и эффективным сбережениям и инвестициям.

Запланировано подписание соглашений и присоединение к платформе российских регионов, в рамках которых будет организована совместная проработка таких направлений, как совместное продвижение социальных программ и продуктов ВТБ, программ поддержки предпринимателей, финансирование социальной, транспортной и городской инфраструктуры, в том числе через размещение региональных ESG-облигаций, сотрудничество в сфере жилищного строительства и присоединение к универсальной программе ВТБ по льготной ипотеке, поддержка со стороны ВТБ спортивных, образовательных, медицинских и культурных проектов в рамках соответствующих благотворительных программ банка.

Для крупнейших вузов страны Платформа открывает образовательные проекты в сфере ESG при поддержке Высшей школы менеджмента СПбГУ.

В общей сложности в периметр ESG-платформы уже включено около 20 направлений деятельности группы ВТБ. Этот перечень будет расширяться.

Справка: В основе ESG-платформы – ESG-стратегия группы ВТБ, в том числе предусматривающая дальнейшие шаги по сопровождению клиентов в реализации инициатив по устойчивому развитию, созданию финансовых решений для повышения качества жизни, расширению адресных мер поддержки и вовлечению в них заинтересованных клиентов и партнеров, содействию социальному развитию регионов присутствия, развитию благоприятный рабочего климата и поддержки в реализации потенциала сотрудников, повышению экологичности собственных операций.