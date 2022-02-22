Экс-начальник Нижневартовского управления Пенсионного фонда предстанет перед судом за получение крупной взятки

В ХМАО завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Нижневартовского управления Пенсионного фонда Юрия Гончарука. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР.

По версии следствия, Гончарук в марте 2015 года получил взятку в размере 3 млн рублей за снижение с 40% до 20% санкций за неуплату одной из компаний страховых взносов в размере свыше 67 млн рублей. В результате предприятие получило штраф в 13 млн рублей вместо 26 млн.

Кроме того, в период с декабря по июнь 2016 года обвиняемый получил от генерального директора той же компании взятку в виде денег и имущества на сумму более 2,4 млн рублей за общее покровительство, в том числе непроведение в дальнейшем проверок в отношении юрлица.

Отмечается, что экс-глава управления ПФР Нижневартовска вину не признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.