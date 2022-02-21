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​На окраине Нижневартовска организовали подпольное казино

Суд рассмотрит дело о подпольном игровом клубе в Нижневартовске

​На окраине Нижневартовска организовали подпольное казино
СУ СКР по ХМАО

В Нижневартовске суд рассмотрит уголовное дело о нелегальном казино. В деле фигурируют 10 жителей Нижневартовска и Мегиона в возрасте от 30 до 49 лет. Они обвиняются в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенных организованной группой. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры ХМАО и окружного СУ СКР.

По данным следствия, в начале 2021 года 36-летняя жительница Нижневартовска арендовала нежилое помещение, расположенное по ул. Кузоваткина, где установила 19 игровых автоматов в виде персональных компьютеров со специализированным программным обеспечением. К организации азартных игр она привлекла четырех мужчин в качестве охранников и пять женщин в качестве операторов игрового зала.

«В период с 08 марта по 1 июня 2021 года участники организованной группы незаконно проводили азартные игры с соблюдением мер конспирации, от которых получили доход в сумме не менее 850 тысяч рублей», - раскрыли подробности в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Сотрудники ОМОН и Росгвардии изъяли на месте преступления игровые автоматы, деньги, мобильные телефоны и иные предметы, имеющие значение для следствия.

Обвиняемые вину признали частично. На их имущество наложен арест в размере более 800 тыс. рублей.


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Сегодня в 13:59, просмотров: 74, комментариев: 0
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