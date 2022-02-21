За выходные в ДТП в Югре пострадали десять человек

Накануне, 20 февраля, на 215 километре автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Нижневартовске произошла авария, в которой пострадали трое 16-летних подростков. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель «Mitsubishi» не выдержал безопасную дистанцию.

«50-летний мужчина, управляя транспортным средством «Mitsubishi», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди транспортным средством «Toyota», под управлением 45-летней женщины, с последующим наездом «Toyota» на препятствие, в виде знака аварийной остановки. Далее «Mitsubishi» допустил наезд на стоящее, по причине неисправности, транспортное средство «Shacman». В результате ДТП три пассажира «Mitsubishi», 16-летние подростки, получили травмы», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за выходные в округе зарегистрировали семь ДТП, в которых пострадали десять человек.