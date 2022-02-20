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Скорая помощь спасла вартовчанку, у которой возникла аллергия после приема лекарств

Сильная аллергия на лекарства чуть не убила вартовчанку

Скорая помощь спасла вартовчанку, у которой возникла аллергия после приема лекарств
Фото: pixabay.com

Бригада скорой помощи Нижневартовска спасла женщину, у которой после приема лекарств произошел анафилактический шок. Пациентку в критическом состоянии обнаружила дочь – по ее словам, у горожанки сильно опухло лицо и стало трудно дышать. Когда доктора прибыли на место вызова, пульс не определялся, у вартовчанки отсутствовали специфические реакции на раздражитель. По всем признакам было очевидно – развилась аллергическая реакция с тяжелым осложнением.

«Когда на вызове встречаешь пациента в критическом состоянии необходимо быстро и правильно оценить ситуацию, оказать медицинскую помощь. Счет идет на минуты, ведь при остановке кровообращения и отсутствии дыхания страдают все органы, но больше всего – головной мозг», – рассказала врач скорой медицинской помощи Яна Сергеевна.

Доктора провели непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких, внутривенное введение препаратов, необходимых для успешного восстановления жизненных функций организма. После этого состояние женщины удалось стабилизировать. Сейчас она находится на лечении, наблюдается положительная динамика восстановления.


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Сегодня в 16:48, просмотров: 35, комментариев: 0
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