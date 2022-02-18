В Нижневартовске открыли сбор средств на лечение четырехлетнего мальчика

Неравнодушных югорчан просят помочь собрать деньги на лечение четырехлетнему мальчику из Нижневартовска. У Жени Колесниченко рецидив страшной болезни – лимфобластного лейкоза.

По информации представителей благотворительного фонда имени Антона Кульш, помочь ребенку вызвались врачи Израиля. Стоимость лечения вместе с проживанием составляет 319 000 долларов – это больше 26 миллионов рублей. Из них собрано только 12 721 362.

Если у вас есть желание пожертвовать деньги на лечение Жени, то реквизиты для оплаты можно найти на сайте фонда. На страницах организации во «ВКонтакте» и «Инстаграм» публикуется ежедневный отчет.