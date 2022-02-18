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Югорчане собирают деньги на лечение от лейкоза ребенка из Нижневартовска

В Нижневартовске открыли сбор средств на лечение четырехлетнего мальчика

Югорчане собирают деньги на лечение от лейкоза ребенка из Нижневартовска

Неравнодушных югорчан просят помочь собрать деньги на лечение четырехлетнему мальчику из Нижневартовска. У Жени Колесниченко рецидив страшной болезни – лимфобластного лейкоза.

По информации представителей благотворительного фонда имени Антона Кульш, помочь ребенку вызвались врачи Израиля. Стоимость лечения вместе с проживанием составляет 319 000 долларов – это больше 26 миллионов рублей. Из них собрано только 12 721 362.

Если у вас есть желание пожертвовать деньги на лечение Жени, то реквизиты для оплаты можно найти на сайте фонда. На страницах организации во «ВКонтакте» и «Инстаграм» публикуется ежедневный отчет.


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Сегодня в 17:31, просмотров: 134, комментариев: 0
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