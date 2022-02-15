Открыта продажа билетов из Нижневартовска в Сочи на отпускной сезон

Открыта продажа авиабилетов из Нижневартовска в Сочи на отпускной сезон 2022 года. Из восточной части Югры на российский курорт выполнять полеты будут сразу две авиакомпании.

«С 30 мая полеты из Нижневартовска в Сочи откроет Nordwind Airlines. Выполнять перевозку северян авиакомпания будет по понедельникам и четвергам на самолете Boeing-737. Вылет из нашего города запланирован на 4 часа 40 минут. Минимальная стоимость билетов в одну сторону составляет 6102 рубля. По пятницам и воскресеньям запланировала полеты в Сочи из Нижневартовска авиакомпания Utair. Вылет самолета Boeing-737 из нашего города намечен на 18 часов 15 минут. В полете путешественникам предстоит провести 4 часа 35 минут. Стоимость перелета в одну сторону по тарифу без багажа составляет 14 885 рублей», - сообщается в группе «Официальный Нижневартовск» во «ВКонтакте».

Приобрести проездные документы можно на сайтах авиакомпаний, а также в авиакассах города. Справочную информацию можно получить по телефонам горячих линий перевозчиков.