Состояние детской поликлиники ужаснуло жителей Нижневартовска

Состояние детской поликлиники №3 Нижневартовска привело в ужас горожан. Снимки медучреждения в группе «ЧП в Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте» опубликовал один из посетителей. «Угадайте по фото, где это? СИЗО или детская поликлиника №3?», - так прокомментировал фотографии их автор.

На снимках видны обшарпанные стены и пол, не в лучшем виде и потолок. Комментаторы выразили мнение, что побывать в поликлинике следует сотрудникам прокуратуры. «Зайти и проверить, куда уходят деньги в этой больнице, поликлинике», - отметил один из горожан.

«Я сама, как пришла туда, чуть не окочурилась от этого... вида», «СИЗО, наверное, лучше выглядит», - добавили другие участники дискуссии.