Полиция ХМАО проверит информацию о продаже бесплатных записей к врачу

В Нижневартовске, возможно, орудуют мошенники, которые предлагают за деньги бесплатную запись к врачу. Об одном из таких инцидентов сообщила жительница Нижневартовска, которая не могла записаться на прием в больницу.

«Я пожаловалась в соцсетях, что не могу записаться к врачу. После этого со мной связалась неизвестная женщина, написав в личные сообщения, что за предоплату можно записаться к врачу неврологу. Я не стала вступать в дальнейшую переписку. Очевидно, что это мошенники», — рассказала женщина Ura.ru.

В поликлинике Нижневартовска сообщили, что платные услуги в медучреждениях предоставляются только официально и без предоплат, в соцсетях они клиентов не ищут. В УМВД по ХМАО отметили, что жалоб на подобные способы мошенничества к ним не поступало, но пообещали проверить информацию.