16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8015   EUR  85,3784  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Под Нижневартовском на месторождении перевернувшийся трактор придавил человека

Следователи начали проверку по факту гибели югорчанина на месторождении

Под Нижневартовском на месторождении перевернувшийся трактор придавил человека
Фото: КУ «Центроспас-Югория»

На месторождении в Нижневартовском районе погиб человек: по сообщениям спасателей, 9 февраля перевернулся трактор, в кабине которого находился водитель.

«Прибыв к месту вызова, спасатели, с помощью сцепки двух автомобилей «КамАЗ», приподняли трактор, подложили под кабину опоры и извлекли тело погибшего мужчины 1974 года рождения», – прокомментировали в КУ «Центроспас-Югория».

Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливаются лица, ответственные за обеспечение техники безопасности при эксплуатации тяжелой техники, полнота принятых ими мер по недопущению несчастных случаев на опасном производстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что за последнее время это не единственный смертельный инцидент, который произошел на югорских месторождениях. Так, в Сургутском районе во время выброса газа пострадало четверо вахтовиков.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:01, просмотров: 49, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Автохамы портят жизнь владельцам квартир в ЖК «Возрождение» 1528
  2. В гаражном кооперативе Сургута нашли склад опасных медотходов 1513
  3. Стоимость первого в Югре НТЦ резко выросла - с 52 до 90 млрд рублей 1419
  4. Тина Канделаки возглавила телеканал ТНТ 1256
  5. ​Россиян фактически вынудят переезжать в крупные города. А там их уже ждут человейники 1192
  6. В России растет число магазинов, продающих продукты для бедных 1046
  7. ​Сургут стал лидером в ХМАО по суточному приросту больных ковидом 923
  8. Больше миллиона рублей потеряла югорская пенсионерка на «инвестициях» в сети 849
  9. Югорчанка стала фигуранткой уголовного дела за рассылку «обнаженки» своей соседки 839
  10. ​Россияне смогут получить QR-коды при наличии антител к ковиду 821
  1. Бил и тряс вниз головой: вартовчанин попал под прицел следователей за жестокое наказание ребенка 4129
  2. ​В гараже вартовчанина обнаружили 850 литров контрафактного алкоголя 3971
  3. В ХМАО семьям с двумя детьми пообещали по 600 тысяч рублей 3768
  4. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 3656
  5. ​Чистить город от говна необходимо. Но «Аврора» – это не говно, а модерн 3588
  6. ​В Нижневартовске конфликт на дороге закончился стрельбой 3449
  7. ​Борьба за «Аэрофлот» 3103
  8. В Югре на Avito продают нефтяную компанию за 320 млн рублей 3063
  9. ​Водитель внедорожника устроил ДТП с пострадавшими в Нижневартовске 3005
  10. Югорчан предупредили о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности 2966
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 31036
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 24024
  3. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 11986
  4. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 11793
  5. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 11491
  6. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 11214
  7. ​В Нефтеюганске пропал 46-летний мужчина // ОРИЕНТИРОВКА 10864
  8. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 10701
  9. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 10025
  10. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 7196

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика