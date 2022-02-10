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​Вартовчане жалуются на качество воды: что случилось

Коммунальщики Нижневартовска ответили на жалобы на качество питьевой воды в городе

​Вартовчане жалуются на качество воды: что случилось
Фото: pixabay.com

Представители компании «Нижневартовские коммунальные системы» выступили с официальным заявлением из-за жалоб на качество воды, поступающих от горожан. На предприятии заверили, что никаких аварийно-восстановительных работ, которые могли бы вызвать ухудшение качества питьевой воды, в городе не производилось.

«При обнаружении изменения запаха или цвета питьевой воды, первый шаг для жителей — обратиться в свою УК и в диспетчерскую службу НКС. Специалисты НКС и УК работают сообща, мы проводим лабораторные исследования воды на границе раздела, то есть на сетях холодного водоснабжения снаружи дома», - пояснил алгоритм работы технический директор НКС Алексей Шахматов.

В последние несколько дней число жалоб от вартовчан на качество питьевой воды выросло. Однако, по официальным данным, взятые анализы воды соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.

По вопросам качества питьевой воды жители могут обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу НКС по телефону: 44-77-44.


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Сегодня в 11:57, просмотров: 177, комментариев: 0
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