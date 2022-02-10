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Вартовчан призвали не бояться запаха газа в городе

Работы по обслуживанию одоризационной установки проходят в Нижневартовске – может пахнуть газом

Вартовчан призвали не бояться запаха газа в городе
"Официальный Нижневартовск" / vk.com

В Нижневартовске 10 и 11 февраля на газораспределительной станции №2 пройдут плановые работы по обслуживанию одоризацинной установки. Из-за этого в городе может пахнуть газом, предупредили в городской администрации.

В мэрии пояснили, что в месте проведения работ может произойти утечка одоранта, из-за чего возможно появление запаха. По словам специалистов, небольшая концентрация вещества не представляет угрозы для окружающей среды. Одорант добавляется в газ или воздух для придания ему характерного запаха, по большей части предупреждающего.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 168, комментариев: 0
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