Работы по обслуживанию одоризационной установки проходят в Нижневартовске – может пахнуть газом

В Нижневартовске 10 и 11 февраля на газораспределительной станции №2 пройдут плановые работы по обслуживанию одоризацинной установки. Из-за этого в городе может пахнуть газом, предупредили в городской администрации.

В мэрии пояснили, что в месте проведения работ может произойти утечка одоранта, из-за чего возможно появление запаха. По словам специалистов, небольшая концентрация вещества не представляет угрозы для окружающей среды. Одорант добавляется в газ или воздух для придания ему характерного запаха, по большей части предупреждающего.