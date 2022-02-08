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Вартовчанка с кастрюлей на голове и крышками на груди не впечатлила миллионера из «Давай поженимся»

Блогер из Нижневартовска искала суженого на передаче «Давай поженимся», но потерпела неудачу

Вартовчанка с кастрюлей на голове и крышками на груди не впечатлила миллионера из «Давай поженимся»
Видео: "О, Сургут!" / vk.com

21-летняя жительница Нижневартовска Екатерина Александрова приняла участие в программе «Давай поженимся», которая выходит на «Первом канале». Югорчанка и еще две девушки сразились за сердце 38-летнего бизнесмена Кирилла, который, как было сказано в передаче, обогатился во время пандемии на 1 млн долларов, а перед Новым годом расстался со своей женой. Выпуск программы 7 февраля появился на официальном youtube-канале программы.

Обольстить миллионера югорской красавице не удалось, хотя она подошла к делу творчески. Исполнила зажигательный танец, надев на голову кастрюлю и прикрепив к платью крышки и терку. «Я для нее, наверное, уже чересчур взрослый мужчина. Возможно, ей нужен сверстник, с которым было бы интересно развивать Tik-Tok», — сказал Кирилл, который, впрочем, не выбрал ни одну из трех невест.

Екатерина Александрова ведет блог в Инстаграме и регулярно публикует эротические снимки в своем телеграм-канале, уточняют региональные журналисты.


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Сегодня в 15:02, просмотров: 75, комментариев: 0
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