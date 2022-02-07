Жительница Нижневартовска обвиняется в нападении на полицейского

29-летняя жительница Нижневартовска стала фигуранткой уголовного дела. Она обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел около 22 часов 2 января в городском отделе полиции, куда женщину доставили по подозрению в краже продуктов питания. «Из личной неприязни к сотрудникам правоохранительных органов она нанесла удар рукой в область головы проходившей мимо сотруднице полиции», - отметили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что ранее вартовчанка была неоднократна судима за преступления против собственности. Расследование уголовного дела продолжается.