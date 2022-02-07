Школьники Нижневартовска выходят с удалёнки, Мегиона – продолжают учиться дома

В среду, 9 февраля, завершается срок дистанционного обучения, введенный в школах региона для снижения распространения коронавирусной инфекции. Решение о выходе школьников с удалёнки принимается в каждом муниципалитете отдельно с учетом рекомендации специалистов Роспотребнадзора.

На данный момент известно, что в школах Мегиона дистанционный формат обучения продлен до 15 февраля. «В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории города в результате распространения нового штамма коронавирусной инфекции, во время заседания было принято решение о продлении дистанционной формы обучения в школах города до 15 февраля 2022 года», - говорится в сообщении на сайте администрации города.

В Нижневартовске школы переходят на очный режим обучения с 9 февраля. Об этом сообщила заместитель главы города, директор департамента по социальной̆ политике Ирина Воликовская.

В Сургуте решение о дальнейшей форме обучения школьников примут в ближайшие часы.