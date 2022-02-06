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​В Нижневартовске конфликт на дороге закончился стрельбой

Агрессивный вартовчанин обстрелял машину во время дорожного конфликта

​В Нижневартовске конфликт на дороге закончился стрельбой
Фото: t.me/justnow_nv

В Нижневартовске полиция разыскивает злоумышленника, который устроил стрельбу на дороге во время конфликта с другим водителем. Конфликт произошел на улице Дзержинского.

«По предварительной информации, между двумя водителями произошёл словесный конфликт, в ходе которого 32-летний водитель, личность которого уже установлена, произвел несколько выстрелов в автомобиль потерпевшего. На месте найдены гильзы», - сообщает тг-канала «Сейчас|Нижневартовск» со ссылкой на собственный источник.

Официального комментария по поводу случившегося на данный момент нет.


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Сегодня в 12:37, просмотров: 104, комментариев: 0
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