В ДТП в Нижневартовске пострадали два человека

В четверг, 3 февраля, около 22.00 в Нижневартовске водитель внедорожника нарушил правила дорожного движения и устроил автоаварию, в которой пострадали два человека.

«59-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Нива», по предварительной информации, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Киа», под управлением 24-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя получили травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 3 февраля на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы.