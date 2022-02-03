850 литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские в Нижневартовске

В Нижневартовске задержали 38-летнего ранее несудимого местного жителя. Он подозревается в незаконном обороте алкоголя, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Мужчина хранил более 850 литров спиртосодержащей продукции в гаражном боксе по улице Индустриальная. При осмотре помещения полицейские обнаружили 69 пятилитровых пластиковых бутылок немаркированной водки и коньяка. Общая стоимость изъятой продукции превысила 300 тыс. рублей.

По данным полиции, вартовчанин намеревался сбыть алкоголь, на который он не смог предоставить сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота.

«Мужчина занимался продажей суррогата на протяжении года, закупая его в Санкт-Петербурге. Образцы спиртных напитков направлены на исследование на предмет соответствия ГОСТу и определения опасности для жизни и здоровья потребителей», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в декабре 2021 и январе 2022 года в Югре в результате отравления суррогатным алкоголем погибли 12 человек. В ходе проведенных после этого проверок полицейские изъяли из оборота на территории округа около 10 тыс. литров некачественного алкоголя.