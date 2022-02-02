В Нижневартовске отметят 50-летие с момента присвоения статуса города

В Нижневартовске продолжается подготовка к предстоящему празднованию 50-летия с момента присвоения муниципалитету статуса города. Для создания праздничного настроения планируется украсить улицы Нижневартовска, сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава муниципалитета Дмитрий Кощенко подчеркнул, что украсить необходимо не только центральную часть, но и улично-дорожную сеть новых микрорайонов и старой части города. «К созданию праздничного настроения по случаю празднования Дня города необходимо подключать учреждения культуры, образования и спорта», - отметил он.

В разработке праздничного оформления будет использован орнамент коренных народов Севера. Сейчас концепция находится в работе, сообщил заместитель главы Нижневартовска, директор департамента ЖКХ администрации Сергей Сериков.

Праздновать юбилей будут не только 9 марта - в День города, но и во время проведения фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», добавили в пресс-службе мэрии.