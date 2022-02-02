Резерв ковид-коек подготовили в Нижневартовской больнице

В Нижневартовской окружной клинической больнице подготовили резерв коек для больных коронавирусом. Это было сделано после данного муниципальным штабом поручения по подготовке дополнительных мест в ковидном госпитале.

«Резерв на 150 мест в корпусе «В» больницы готов. Выполнены пуско-наладочные работы по оснащению коек кислородом. По данным на 1 февраля в ковидном стационаре занято 157 мест из 330. Кроме взрослых, лечение получают 27 детей. Врачи справляются, медикаменты есть в достаточном количестве», - сообщил главврач больницы Алексей Сатинов.

По его словам, основная нагрузка сейчас приходится на поликлиническое звено. «Течение заболеваемости штаммом «Омикрон» сопровождается температурой и недомоганием по типу ОРВИ, но проходит довольно быстро – 3-5 дней. Поэтому большинство заболевших не нуждаются в госпитализации», – пояснил медик.