16+
Логотип Сиапресс
USD  77,1302   EUR  86,7869  

Новости

Больше новостей
Что должно появиться на месте «Авроры»?
Комментировать
2
Нужно ли сносить «Аврору»?
Комментировать
0
Боитесь ли вы заболеть омикроном?
Комментировать
0
Как вам традиционные ценности россиян, описанные Минкультом?
Комментировать
1
Вы ознакомились с реестрами традиционных ценностей и чуждых идей, созданными Минкультом?
Комментировать
1
Больше опросов

В больнице Нижневартовска создали резерв из 150 коек для ковид-больных

Резерв ковид-коек подготовили в Нижневартовской больнице

В больнице Нижневартовска создали резерв из 150 коек для ковид-больных
"Официальный Нижневартовск" / vk.com

В Нижневартовской окружной клинической больнице подготовили резерв коек для больных коронавирусом. Это было сделано после данного муниципальным штабом поручения по подготовке дополнительных мест в ковидном госпитале.

«Резерв на 150 мест в корпусе «В» больницы готов. Выполнены пуско-наладочные работы по оснащению коек кислородом. По данным на 1 февраля в ковидном стационаре занято 157 мест из 330. Кроме взрослых, лечение получают 27 детей. Врачи справляются, медикаменты есть в достаточном количестве», - сообщил главврач больницы Алексей Сатинов.

По его словам, основная нагрузка сейчас приходится на поликлиническое звено. «Течение заболеваемости штаммом «Омикрон» сопровождается температурой и недомоганием по типу ОРВИ, но проходит довольно быстро – 3-5 дней. Поэтому большинство заболевших не нуждаются в госпитализации», – пояснил медик.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:41, просмотров: 67, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Югорчане с симптомами ковида часами не могут попасть на прием в больницах 1430
  2. Вице-мэром Ханты-Мансийска стал выходец из «Газпрома» 1128
  3. С ковидом на остановках в столице ХМАО будут бороться ультрафиолетом 936
  4. В Югре директора строительной компании отправили в суд за долги перед подчиненными 837
  5. Статуя в форме сердца с подогревом появилась в столице Югры 805
  6. В Роспотребнадзоре назвали срок наступления пика заболеваемости коронавирусом 780
  7. Первый привитый от ковида в Югре подросток рассказал, как чувствует себя и почему поставил прививку 773
  8. Минтруд рекомендовал перевести на удаленку в России максимум работников 751
  9. ​Новые объекты концессионера обеспечат своевременный ввод жилья в Нижневартовске 695
  10. ​Югорского пенсионера, сбывавшего контрафактный алкоголь, заподозрили в коррупции 687
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 22033
  2. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 6502
  3. ​Ситуация с сургутским травмцентром – тот самый случай, когда сор из избы выносить надо. Там большие проблемы с управлением 5091
  4. ​«Травма» Сургута без смещения 4642
  5. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 4284
  6. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 3225
  7. ​В конце мая возобновится рейс Нижневартовск — Краснодар 3143
  8. ​«В отказе от секса есть неприятные последствия – от ухудшения самочувствия и депрессии до трудностей во взаимоотношениях» 3104
  9. Пьяный вартовчанин «заминировал» жилой дом и был пойман 2726
  10. Санврачи Югры раскрыли причины высокого роста числа больных ковидом 2630
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 30100
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 22033
  3. Близ Нефтеюганска выбросили нераспроданные ели: горожане недовольны 12619
  4. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 9431
  5. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 9167
  6. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 8956
  7. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 8481
  8. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 8461
  9. ​Молодой югорчанин на «Ладе» устроил серьезное ДТП 8256
  10. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 7551

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика