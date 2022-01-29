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Пьяный вартовчанин «заминировал» жилой дом и был пойман

Лжеминер из Нижневартовска хотел проверить оперативность экстренных служб

Пьяный вартовчанин «заминировал» жилой дом и был пойман
Фото: vk.com/ofnv86

В Нижневартовске нашли лжеминера. По предварительным данным, 53-летний мужчина, будучи пьяным, сообщил в ЕДДС о том, что в подвале жилого дом по улице Чапаева якобы готовится взрыв. Свой проступок горожанин объяснил тем, что хотел проверить оперативность выезда экстренных служб к месту возможного происшествия.

«За совершение данного преступления злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет. Напомним, согласно действующему законодательству РФ за заведомо ложные сообщения о правонарушениях и преступлениях предусмотрены административная и уголовная ответственность, которая наступает при достижении гражданином 14-летнего возраста», – сообщили в прокуратуре Нижневартовска.


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29 января в 11:53, просмотров: 1989, комментариев: 1
Комментарии:
Александр Наумов
29 января в 16:26
чувак пошутил, но спецслужбы оказались без чувства юмора.зону конечно топтать не будет. но бабла прилично отвалит

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