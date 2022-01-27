Utair сообщил о возобновлении рейсов Нижневартовск – Краснодар

Utair возобновит рейс Нижневартовск – Краснодар с 31 мая. Полеты будет осуществляться по вторникам и пятницам на лайнерах Boeing 737-800.

«Из Краснодара — в 10:40. Из Нижневартовска — в 18:05. Время в пути — 4 часа. Билеты — от 4 685 рублей», - уточнили в пресс-службе авиакомпании.

«Чтобы маршрутная сеть Utair максимально отвечала запросам пассажиров, мы уже планируем программу полетов на летний период. К сезону отпусков увеличим число маршрутов из Ханты-Мансийского автономного округа на Юг», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.