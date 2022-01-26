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​Злоумышленник сообщил о минировании школ в Нижневартовске, но детей там нет

В школах Нижневартовска работают силовики из-за сообщений о минировании

​Злоумышленник сообщил о минировании школ в Нижневартовске, но детей там нет

В среду, 26 января, в пять школ Нижневартовска поступили письма с угрозами о минировании. На месте происшествия работают спецслужбы, сообщил siapress.ru осведомленный источник.

При этом детей эвакуировать не пришлось. С 25 января учебные заведения города переведены на дистанционное обучение из-за роста заболевших коронавирусом.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе администрации города: «В настоящий момент обследование части образовательных учреждений завершено. Сообщения о минировании не подтвердились. На остальных объектах продолжают работать кинологи».

Напомним, что в середине января школы Нижневартовска эвакуировали пять дней подряд из-за писем с угрозами.


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Сегодня в 09:01, просмотров: 98, комментариев: 0
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