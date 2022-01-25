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Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший

Авария на трассе «Стрежевой – Нижневартовск» унесла жизнь женщины

Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший
Фото: тг-канал Типичный краб Нижневартовск

В ДТП на трассе «Стрежевой – Нижневартовск» погибла женщина. Еще двое человек были доставлены в больницу с травмами. Об этом пишет ГТРК «Томск» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По предварительным данным, 25 января водитель на «Джилли» выехал на встречную полосу, не справился с управлением и столкнулся с «Лэнд Крузером». На месте инцидента работали полицейские, точные обстоятельства устанавливаются.

«В результате дорожно-транспортного происшествия женщина, один из пассажиров автомобиля «Джилли», от полученных трав скончалась. Водитель и второй пассажир автомобиля «Джилли» доставлены в медицинское учреждение», – сообщает УМВД Томской области.


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Сегодня в 16:56, просмотров: 184, комментариев: 0
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