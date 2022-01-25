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Вартовчанка на иномарке сбила двух подростков // ВИДЕО

В Нижневартовске автоледи наехала на пешеходов: две девушки пострадали

Вартовчанка на иномарке сбила двух подростков // ВИДЕО
Фото, видео: ГАИ Югры

В Нижневартовске автоледи сбила двух девушек. Инцидент произошел накануне вечером, на улице 60 лет Октября.

По предварительным данным, 22-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Ниссан», при возникновении опасности в виде выезжающего с прилегающей территории транспортного средства, не справилась с управлением, выехала на тротуар, где и столкнулась с пешеходами.

«В результате ДТП два пешехода, подростки 16 и 17 лет, получили травмы. Необходимо отметить, что водительский стаж девушки составляет 1 год», – подчеркнули в ГАИ Югры.

Отмечается, что за 24 января в Югре зафиксировано около 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек.


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Сегодня в 09:57, просмотров: 128, комментариев: 0
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