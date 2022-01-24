В Нижневартовске разыскивают 20-летнюю Диану Рачковскую

В Нижневартовске в розыск объявлена 20-летняя Диана Рачковская. Девушка ушла из дома 21 января, и до сих пор ее местонахождение неизвестно, сообщает волонтерское движение «Азимут», специализирующееся на поиске пропавших людей в Нижневартовске.

На вид Диане 20-25 лет, рост 160 см, худощавого телосложения. Была одета в сине-зеленую куртку, темные джинсы и темную шапку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении югорчанки, просят звонить по телефонам: 102, 8 (911) 305-14-72 (полиция), 8 (900) 386-56-88 (волонтеры).