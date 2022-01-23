В Нижневартовске после столкновения двух иномарок госпитализирован ребенок

В субботу, 22 января, в 20.23 на улице Северная в Нижневартовске столкнулись автомобили Toyotaи Mitsubishi. В результате аварии травмы получил несовершеннолетний пассажир Mitsubishi, он госпитализирован. Фотографии с места ДТП опубликованы в паблике «Дежурный по городу» во «ВКонтакте».

Отмечается также, что число ДТП с детьми выросло в четыре раза. Госавтоинспекция города Нижневартовска призывает водителей транспортных средств к соблюдению правил дорожного движения, выбору скоростного режима движения, соответствующего погодных и дорожным условиям.