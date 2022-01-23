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​В ДТП на Северной в Нижневартовске пострадал ребенок

В Нижневартовске после столкновения двух иномарок госпитализирован ребенок

​В ДТП на Северной в Нижневартовске пострадал ребенок
Фото: vk.com/degur_nv

В субботу, 22 января, в 20.23 на улице Северная в Нижневартовске столкнулись автомобили Toyotaи Mitsubishi. В результате аварии травмы получил несовершеннолетний пассажир Mitsubishi, он госпитализирован. Фотографии с места ДТП опубликованы в паблике «Дежурный по городу» во «ВКонтакте».

Отмечается также, что число ДТП с детьми выросло в четыре раза. Госавтоинспекция города Нижневартовска призывает водителей транспортных средств к соблюдению правил дорожного движения, выбору скоростного режима движения, соответствующего погодных и дорожным условиям.


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Сегодня в 14:50, просмотров: 116, комментариев: 0
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