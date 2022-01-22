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Вартовчанин спас своего соседа, вытащив из горящего дома

В Нижневартовске горел частный дом: пострадал один человек

Вартовчанин спас своего соседа, вытащив из горящего дома
Фото: vk.com/ofnv86

В Нижневартовске накануне вечером горел частный дом. О пожаре заявил очевидец, который вызвал огнеборцев. До того как спасатели прибыли на место инцидента, свидетель проник в помещение. Внутри наблюдалось сильное задымление.

На первом этаже коттеджа вартовчанин нашел мужчину без сознания. Он вынес пострадавшего на свежий воздух, где горожанин смог прийти в сознание. Его госпитализировали в медицинское учреждение с ожогами 1 и 2 степени головы и рук.

«В результате пожара огнём повреждена кровля по всей площади дома, внутренняя отделка. В тушении принимали участие 2 единицы техники 65 ПСЧ, 8 человек личного состава. По факту пожара проводится проверка дознавателем ОНДиПР по городу Нижневартовску», – сообщили в мэрии города.


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Сегодня в 11:45, просмотров: 23, комментариев: 0
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