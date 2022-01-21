На ремонт дорог в Нижневартовске выделят более 351 миллиона рублей

В 2022 году в Нижневартовске отремонтируют девять участков дорог общей протяженностью 5,15 километра. Кампания пройдет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На это выделят более 351 миллиона рублей из бюджетов всех уровней, рассказали в пресс-службе администрации города.

Так, летом обновят следующие участки:

– улица Маршала Жукова (от улицы Ленина до улицы Мира);

– улица Мира (от улицы Индустриальной до улицы Кузоваткина);

– улица Менделеева (от улицы 60 лет Октября до улицы Омской);

– улица Зимняя (от улицы Интернациональной до улицы Маршала Жукова);

– улица Кузоваткина (от улицы Северной до улицы 15П);

– участок автомобильной дороги от улицы 15П до улицы Маршала Жукова (район поликлиники №3);

– улица Декабристов (от улицы Молодежной до улицы Заводской);

– улица Молодежная (от улицы Рабочей до улицы Декабристов);

– улица Школьная.

«Наш город, благодаря поддержке Правительства округа и лично губернатора Югры Натальи Комаровой, в реализации нацпроекта принимает участие с 2019 года. За это время в общей сложности отремонтировано почти 44 км городских дорог. Такого объема раньше мы не выполняли никогда. Хочу отметить, что администрация города, как заказчик работ, особое внимание уделяет качеству проводимых дорожниками мероприятий. Этот приоритет сохранится и в период предстоящих ремонтов», – подчеркнул глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Контролировать качество выполняемых работ будут общественники, а также специалисты независимых лабораторий. Если при приемке выявят недочеты в ремонте, подрядчику придется исправлять их за собственный счет.