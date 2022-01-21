Жителей Нижневартовска приглашают на экологическую акцию по сбору вторсырья

Уже завтра, 22 января, в Нижневартовске пройдет экологическая акция по сбору вторсырья «Маршрут экодобра». Организаторами выступили Всероссийское общественное движение «Волонтеры экологи» и компания «Эко-Мир».

«Во время акции будут собраны старые вещи и игрушки, пригодные для дальнейшего использования, посуда, текстиль, все виды пластика (тара из-под бытовой химии, пищевой пластик, пластиковые карты, пластиковые крышечки, полиэтиленовые пакеты и т.д.), макулатура, алюминиевые и жестяные банки, оргтехника и электроника, бытовая техника», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Акция по сбору вторсырья пройдет на нескольких площадках:

- Комсомольское озеро (парковка напротив ФСК «Юбилейный») – с 11.00 до 11.30;

- Магазин «Семейный Магнит» (ул. Ханты-Мансийская, 20-А, парковка) – с 12.00 до 12.30;

- Площадь Нефтяников (парковка со стороны улицы Омской) – с 13.00 до 13.30.