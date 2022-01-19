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В Югре вынесен приговор водителю, сбившему на остановке женщину с сыном

Вынесен приговор по резонансному ДТП в Нижневартовске: женщина погибла, мужчина получил тяжелые травмы

В Югре вынесен приговор водителю, сбившему на остановке женщину с сыном
vk.com/degur_nv

Нижневартовской горсуд вынес приговор 28-летнему Алексею Казанцеву, который летом 2021 года врезался на автомобиле в людей, ожидающих автобус на остановке. В результате ДТП 60-летняя женщина умерла на месте, ее 40-летний сын получил тяжелые травмы.

Суд признал Казанцева виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему в течение трех лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

«Подсудимый Казанцев А.И. свою вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме. При назначении наказания судом были учтены раскаяние подсудимого в содеянном, характеристики его личности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств», - сообщили в пресс-службе суда.

Также с подсудимого в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн руб.

Уточняется, что приговор суда не вступил в законную силу, осужденный подал апелляционную жалобу.

Напомним, трагическая авария произошла 5 июня 2021 года в Нижневартовске. Суд установил, что Алексей Казанцев, управляя автомобилем «Лада Гранта», разогнался до 125 км/ч и в районе дома №16 по ул. Заводской выехал на правую обочину дороги, где допустил занос машины и врезался в стоявших на автобусной остановке людей. После этого Казанцев скрылся с места происшествия. На остановке находились мать и сын. В результате женщина погибла, здоровью мужчины причинен тяжкий вред.


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Сегодня в 15:52, просмотров: 447, комментариев: 0
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