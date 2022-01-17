Мэрия Нижневартовска выделила 330 млн рублей на рекультивацию свалки

Администрация Нижневартовска объявила аукцион по поиску подрядчика, который рекультивирует полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления. Начальная цена контракта составила порядка 330,4 млн рублей. Деньги выделяются из муниципального бюджета. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 января.

Речь идет о полигоне, расположенном на автомобильной дороге Нижневартовск – Мегион. Согласно техзаданию, работы по рекультивации должны быть завершены до 30 ноября 2023 года. Подрядчик должен очистить полигон от отходов, не подлежащих захоронению, разобрать свалочный грунт экскаватором, уложить газо-дренажную и водо-дренажную прослойку из щебня и глинистый грунт, а также построить 11 биосорбционных фильтров и водоотводную канаву, обустроить наблюдательные скважины и посеять многолетние травы. Все работы поделены на 10 этапов.