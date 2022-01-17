В Нижневартовске вынесен приговор конкурсному управляющему ОАО «Нижневартовскнефтегаз»

Нижневартовский горсуд вынес обвинительный приговор конкурсному управляющему ОАО «Нижневартовскнефтегаз». Он признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Следствие и суд установили, что подсудимый в период с октября 2013 года по сентябрь 2015-го, действуя в группе лиц, с использованием своего служебного положения, похитил деньги у ОАО «Нижневартовскнефтегаз».

«В результате его преступных действий причинен ПАО «НК «Роснефть» материальный ущерб на сумму более 300 млн рублей», - говорится в сообщении пресс-службы.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденного причиненного ущерба.