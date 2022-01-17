В школе №15 Нижневартовска работают силовики

В понедельник, 17 января, в Нижневартовске снова эвакуировали школу №15. На электронную почту учебного заведения в очередной раз поступило сообщение о минировании.

«На данный момент принято решение об эвакуации обучающихся и педагогического коллектива. На месте работают кинологи и сотрудники полиции», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Отметим, что школу №15 эвакуируют уже пятый раз. Кроме того, на прошлой неделе проводилась эвакуация средних школ № 21, 29, 32, 42. После проведения оперативных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов информация не подтвердилась.

В администрации города напомнили, что в России ужесточили ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.