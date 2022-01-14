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​В Нижневартовске задержаны члены медицинской ОПГ, торговавшие поддельными ковид-сертификатами

В ХМАО медики организовали продажу поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19

​В Нижневартовске задержаны члены медицинской ОПГ, торговавшие поддельными ковид-сертификатами

В Нижневартовске задержаны восемь человек, которых подозревают в торговле поддельными электронными сертификатами о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Известно, что в преступную группировку входили медики, которые вносили ложные данные в Единую государственную информационную систему Министерства здравоохранения РФ, а также посредники, занимавшиеся поиском клиентов.

«Среди задержанных предполагаемый организатор противоправной деятельности, двое работников городской поликлиники, которые, по имеющимся сведениям, вносили информацию в базу данных, а также посредники, осуществлявшие поиск клиентов. Также установлены 13 граждан, получивших сертификаты о вакцинации без фактического ее прохождения. Имеются основания предполагать, что данные фигуранты могут быть причастны к совершению аналогичных противоправных деяний», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Следственным отделом по Нижневартовску СУ СКР по Югре возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население на принятие мер по устранению такой опасности) и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, в том числе для модификации информации, содержащейся в ней).

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Между тем, СМИ называют имя предполагаемого организатора. По данным Ura.ru, преступную деятельность наладила директор одного из медицинских учреждений города. В департаменте здравоохранения Югры заверили, что оказывают содействие следствию.


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Сегодня в 09:29, просмотров: 310, комментариев: 0
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