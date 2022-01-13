Нижневартовск опередил Сургут по качеству жизни

Нижневартовск занял 19 место в рейтинге российских городов по показателям качества жизни населения в 2021 году. Список составили специалисты Финансового университета при правительстве РФ. Они основывались на данных социологических опросов, информации Росстата, Банка России и сведениях из открытых баз данных.

Оценка велась по 12 показателям. Среди них – состояние дорог, сферы ЖКХ, уровень тревожности, склонность к миграции и др.

Сургут в рейтинге расположился на 53 месте. А лидирующие позиции в списке заняли Москва, Санкт-Петербург и Грозный.