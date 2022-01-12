Конфликт в баре Нижневартовска перерос в драку с поножовщиной и стрельбой

В лаундж-баре Tuman Нижневартовска конфликт между посетителями перерос в драку с поножовщиной и стрельбой. В результате конфликта между двумя молодыми людьми одного из них увезли в больницу с ранениями.

Ссора произошла на почве личной неприязни. Подозреваемый – мужчина 28 лет – уже задержан, сообщил Ura.ru источник в правоохранительных органах. «У злоумышленника обнаружен травматический пистолет, но у него есть разрешение на ношение. Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда», — добавил собеседник издания.

Состояние пострадавшего мужчины оценивается как удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает, рассказали телеканалу «Мегаполис» в пресс-службе Нижневартовской окружной клинической больницы.

По словам очевидцев происшествия, после конфликта пол в лаундж-баре был залит кровью. Сейчас заведение опечатано.