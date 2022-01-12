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​Где в Нижневартовске окунуться на Крещение // КАРТА

На Крещение вартовчане смогут окунуться и погреться в автобусах

​Где в Нижневартовске окунуться на Крещение // КАРТА
Фото: vk.com/ofnv86

В Нижневартовске на Крещение оборудуют купели в храмах Рождества Христова, святителя Николая Чудотворца и в храме в честь Рождества Иоанна Предтечи. В остальных храмах города можно будет набрать святой воды.

«Вартовчане, пришедшие к реке Оби, смогут погреться в автобусах, которые будут находиться на набережной. Желающим также предложат горячий чай», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что в этом году оперативный штаб региона по профилактике распространения ковида разрешил крещенские купания. Однако специалисты напоминают, что людям, относящимся к «группе риска» (с ослабленным иммунитетом и в возрасте 65+), рекомендуется воздержаться от крещенских купаний и ограничиться набором освященной воды в храмах и на их территориях с обязательным соблюдением масочного режима и социальной дистанции.


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Сегодня в 11:44, просмотров: 115, комментариев: 0
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