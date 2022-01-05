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​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры

В Нижневартовске эвакуировали «Югра Молл» и «Европа Сити»

​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры
Видео: vk.com/justnow_nv

В Нижневартовске эвакуировали торговые центра «Югра Молл» и «Европа-Сити». Из зданий выведены и посетители, и персонал, парковки перекрыты. Об этом вечером в среду, 5 января, сообщает телеграм-канал «Сейчас | Нижневартовск».

«Неизвестно, это учебная эвакуация или действительно существует угроза жизни посетителей торговых центров. Сотрудники полиции до сих пор находятся около ТЦ», - уточняется в сообщении.

Получить официальный комментарий по поводу происшествия на момент публикации новости не удалось.

Напомним, в конце декабря из-за ложных сообщений о минированиях массовые эвакуации проводились в Нефтеюганске, в Ханты-Мансийске эвакуировали ТЦ Небо. По официальным данным, всего в прошлом году силовики задержали восьмерых лжеминеров.


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Сегодня в 18:13, просмотров: 1635, комментариев: 0
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